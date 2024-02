Zidane - OM : Voilà les autres options possibles au poste d’entraîneur !

La rédaction

Le poste d’entraîneur à l’OM fait toujours l'objet de certaines rumeurs, d'autant que Gennaro Gattuso peine à faire gagner son équipe cette saison. La défaite Marseillaise contre l'OL lors de la 21ème journée de Ligue 1 en est le symbole. Le nom de Zinedine Zidane est évoqué en cas de rachat, mais d'autres profils semblent tout aussi crédibles pour l'OM...

Zinédine Zidane est actuellement sans club depuis 2021 et son départ du Real Madrid. Il rêve de devenir un jour entraîneur de l’équipe de France mais doit attendre que le poste se libère, ce qui ne devrait probablement pas arriver avant la fin du contrat de Didier Deschamps en 2026. En attendant de pouvoir être à la tête des Bleus, Zidane aurait la possibilité de rejoindre l’OM. En effet, originaire de Marseille, ce poste pourrait le convaincre si le club venait à être racheté par l’Arabie Saoudite qui aurait un projet très ambitieux. Problème, l’actuel propriétaire Frank McCourt dément pour l'instant toute envie de vendre le club Marseillais. Alors, qui d'autre ferait l'affaire pour l'OM ?

Galtier, Marseille après le PSG ?

Christophe Galtier est à ce jour entraîneur de l’équipe d’Al-Duhail SC, au Qatar. Avant de rejoindre le club Qatari, il aurait été sollicité par l’OM en 2023, qui venait de se séparer de Marcelino. Galtier avait refusé à contrecœur cette offre qui arrivait trop rapidement après son passage au PSG. Reste à savoir si Galtier recevait de nouveau cette proposition dans un futur proche, lui qui connait très bien l'OM pour y avoir été formé.

Habib Beye, vieille connaissance à l'OM

Le profil d’Habib Beye semble également remplir toutes les cases pour l'OM. Ancien joueur et capitaine du club phocéen dans les années 2000 est maintenant entraîneur du Red Star en National, son équipe est actuellement première de son championnat avec seulement deux défaites en dix-huit journées, ce qui pourrait donner des idées à l'OM en cas de départ de Gennaro Gattuso. Seul petit problème, Beye ambitionne d’abord de faire remonter le club du Red Star en Ligue 2...

Jean-Pierre Papin, de la réserve à l’équipe pro ?

Inutile de présenter Jean-Pierre Papin, et encore moins aux supporters de l'OM puisqu'il a notamment remporté le Ballon d’or en 1991 lorsqu’il évoluait à Marseille. Depuis la fin de sa carrière, il s’est reconverti en tant qu'entraîneur et a notamment dirigé le RC Strasbourg et le RC Lens par exemple. À ce jour, il entraîne l’équipe réserve de l’Olympique de Marseille et pourrait être sollicité par l’équipe professionnelle en cas de départ de Gattuso afin de devenir entraîneur intérimaire. Et pourquoi pas une solution à long terme s'il réussit bien à l'OM ?

Laurent Blanc, le président

Laurent Blanc est sans club depuis son départ de l’OL en début de saison. Ses différentes expériences au PSG, aux Girondins de Bordeaux ainsi qu'en équipe de France ont été, pour la plupart, très convaincantes. Il possède donc une certaine expérience en tant qu’entraîneur et présente lui aussi l'avantage d'avoir évolué à l’OM, de 1997 à 1999. Des facteurs qui font de lui un prétendant au poste d’entraîneur dans la cité phocéenne.



