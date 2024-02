Mercato : Avant Mbappé, le Real Madrid a prévu un plan B

Jean de Teyssière

Malgré la perte de son serial buteur, Karim Benzema, le Real Madrid réussi pour le moment une fantastique saison. Premier de son groupe en Ligue des Champions et premier du championnat d'Espagne, le Real Madrid pourrait asseoir encore un peu plus son avance en cas de victoire face à la surprenante équipe de Gérone. Une équipe dans laquelle évolue un certain Miguel Gutiérrez, ancien joueur madrilène qui fait des merveilles cette saison, au point que le Real Madrid pourrait tenter de le rapatrier, si la piste menant à Alphonso Davies échoue.

L'été risque d'être très animé dans la capitale espagnole puisque le Real Madrid pourrait réaliser plusieurs gros coups. Le premier est évidemment Kylian Mbappé. Envoyé au Real Madrid, rien n'est encore officiel pour le numéro 7 du PSG, tout comme la piste menant à Alphonso Davies. Mais le Real Madrid a tout prévu.

Davies en plan A...

Selon les informations de The Athletic, le Real Madrid pourrait être tenté par la venue d'Alphonso Davies. Cette piste n'est pas une surprise puisqu'elle existe depuis plusieurs semaines mais le Real Madrid aurait passé la vitesse supérieure en approchant l'entourage du Canadien pour le convaincre de signer dans le club espagnol. Mais en Allemagne, on ne l'entend pas de cette oreille puisque les dirigeants munichois auraient parlé aux agents de Davies pour le convaincre de prolonger son contrat. Et l'optimisme régnerait en Bavière.

...Gutierrez en plan B ?

Devant ce potentiel échec, le Real Madrid réfléchit donc à un plan B et il pourrait s'agir d'un joueur bien connu. Latéral gauche formé au Real Madrid entre 2011 et 2020, le jeune espagnol Miguel Gutierrez, évoluant désormais à Gérone aurait tapé dans l'œil des dirigeants madrilènes. Sous contrat jusqu'en 2027, sa polyvalence a été appréciée et il est d'ailleurs le joueur le plus utilisé cette saison, avec 2293 minutes de jeu à son actif.