Le Real Madrid fonce sur une star, une date est fixée

Jean de Teyssière

Le Real Madrid continue de construire petit-à-petit une équipe jeune et qui risque de faire peur à beaucoup de clubs en Europe. En attendant la signature de Kylian Mbappé, qui pourrait enfin intervenir cet été, le Real Madrid cherche également à convaincre Alphonso Davies de les rejoindre. Sauf que le Bayern Munich ne veut pas laisser filer son latéral gauche et laisse jusqu'au printemps à son joueur pour prendre une décision.

Dans sa stratégie de signer des jeunes joueurs, le Real Madrid lorgnerait avec attention le latéral gauche du Bayern Munich : Alphonso Davies. Selon The Athletic , les dirigeants madrilènes seraient en train de sonder l'entourage du Canadien tandis que Vinicius Junior, star du Real Madrd et proche de Davies l'aurait également approché pour le convaincre de signer dans le club espagnol. Mais de son côté, le Bayern Munich ne compte pas laisser filer son joueur et attendrait une réponse définitive de son joueur dans les prochains jours.

Le Bayern Munich veut prolonger Davies

Alors que le Real Madrid continue de faire le forcing pour signer Alphonso Davies, le Bayern Munich reste optimiste quant à la prolongation de contrat de son joueur. Selon The Athletic , le club bavarois espère que le Canadien prolongera son contrat, qui expire en 2025 et devrait rencontrer ses agents pour lever le voile sur plusieurs questions. Preuve de la confiance du club allemand dans ce dossier, plusieurs remplaçants ont été proposés, mais le Bayern n'envisage pas de le remplacer, car le club est confiant.

Une réponse de Davies est attendue au printemps

Néanmoins, le dossier ne traînera pas jusqu'en 2025, date de la fin de contrat d'Alphonso Davies. Ne voulant pas voir son joueur partir libre la saison prochaine, le Bayern Munich devrait fixer une deadline au latéral et international canadien puisqu'une réponse est attendue vers le printemps.