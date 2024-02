Le Qatar s’en va, une légende du PSG s’en mêle !

Thomas Bourseau

Le PSG est passé sous pavillon qatari en 2011. Et depuis, le Paris Saint-Germain est devenu une marque mondiale tant sur le plan sportif que marketing. Néanmoins, le PSG n’est pas propriétaire du Parc des princes. Et en raison de la réticence de la Mairie de Paris de céder l’enceinte, le Qatar prévoit de rebondir ailleurs. Pedro Miguel Pauleta a fait une requête.

Depuis plusieurs années, les propriétaires qataris du PSG planifiaient le rachat du Parc des princes. Cependant, la Mairie de Paris s’y est définitivement opposée comme Anne Hidalgo l’a dernièrement confié. « Je le redis aussi aujourd’hui et une bonne fois pour toutes : il n’y aura pas de vente du Parc des Princes, c’est le patrimoine des Parisiennes et des Parisiens. Le sujet est clos ».

«C'est fini maintenant, on veut bouger du Parc !»

Une décision qui n’est absolument pas passée du côté du Paris Saint-Germain. Son président Nasser Al-Khelaïfi a officiellement annoncé le départ du PSG du Parc des princes. « C’est trop facile de dire maintenant que le stade n'est plus à vendre. On sait ce que l'on veut, on a gâché des années à vouloir acheter le Parc. C'est fini maintenant, on veut bouger du Parc ! ». Le projet à Montigny-le-Bretonneux semble être tombé à l’eau et l’incertitude règne concernant la prochaine destination du Paris Saint-Germain.

Mbappé : Le PSG met fin au suspense ? https://t.co/fHFRPesWF6 pic.twitter.com/825d4INIwz — le10sport (@le10sport) February 9, 2024

«J'espère qu'ils vont arriver à un accord pour que le Paris Saint-Germain continue au Parc»