PSG : Une signature jusqu’en 2043 !

La rédaction

Le feuilleton autour du futur stade du PSG est désormais amorcé maintenant que le président Nasser Al-Khelaïfi a acté le départ à venir du Parc des Princes. Pourtant, selon les révélations de RMC Sport, le PSG est engagé jusqu’en 2043 sur le bail de son enceinte avec la Marie de Paris.

« C’est trop facile de dire maintenant que le stade n’est plus à vendre. On sait ce que l’on veut, on a gâché des années à vouloir acheter le Parc. C’est fini maintenant, on veut bouger du Parc », a sèchement lâché Nasser Al-Khelaïfi jeudi lors du congrès de l'UEFA à Paris. Le président du PSG annonce donc un départ du Parc des Princes dans le futur, puisqu’aucun accord ne paraît possible avec la Mairie de Paris.

Le PSG a une piste chaude pour son futur stade ? https://t.co/qTJWOFkOAQ pic.twitter.com/dU2mZ3eVEE — le10sport (@le10sport) February 9, 2024

Le PSG a signé jusqu’en 2024

Malgré tout, selon les révélations de RMC Sport , les deux parties sont engagées jusqu'à fin 2043 dans un bail emphytéotique de trente ans, et le PSG sera donc contraint d’entretenir le Parc des Princes d’ici-là, pour un coût estimé entre 2 et 2,5M€ par an. Toutefois, rien ne l’empêche de construire sa propre enceinte ailleurs malgré ce bail.

Quelle équipe au Parc des Princes ?

Et lorsqu’il disposera à l’avenir de son futur stade, le PSG pourra ainsi décider de faire évoluer une autre équipe au Parc des Princes, comme les féminines par exemple. Mais il risque malgré tout de perdre beaucoup d’argent au passage avec cet engagement longue durée…