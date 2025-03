Une star discute avec le PSG, il déballe la vérité en direct !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Il y a un peu plus d’une semaine maintenant, le PSG réalisait l’exploit d’éliminer Liverpool à Anfield. Suite à cette rencontre, une vidéo a filtré où on pouvait voir Virgil Van Dijk discuter avec Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos. Rapidement, ça s’est enflammé à propos d’un futur transfert du Néerlandais à Paris. Il n’en serait toutefois rien.

A Liverpool, les stars arrivent au terme de leur contrat. C’est le cas de Mohamed Salah, Trent Alexander-Arnold ainsi que Virgil Van Dijk. Pour le moment, aucune prolongation chez les Reds n’a été signée, de quoi laisser la porte ouverte à un départ libre. C’est dans ce contexte qu’on a évoqué une arrivée de Van Dijk au PSG suite à une discussion filmée entre le Néerlandais, Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos suite à la qualification parisienne face aux Reds.

« Ça ne concernait pas une arrivée au PSG »

A-t-il alors été question d’un transfert au PSG entre Virgil Van Dijk et les dirigeants parisiens ? Il avait été assuré que non et Fabrice Hawkins en a rajouté une couche. En effet, sur Twitch, le journaliste RMC a assuré : « Van Dijk au PSG ? Ce que je peux vous dire, la discussion dans les couloirs du Parc des Princes ça ne concernait pas une arrivée au PSG ».

« C’était courtois, pas porté sur le sportif »

« Campos, Al-Khelaïfi et Van Dijk ont discuté, il était plus question d’une discussion très classe où Van Dijk a notamment salué Nasser Al-Khelaïfi pour ce qu’il faisait depuis quelques années. Il s’est excusé auprès de Campos. C’était courtois, pas porté sur le sportif », a-t-il poursuivi sur cette discussion avec Virgil Van Dijk qui a fait énormément de bruit.