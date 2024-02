PSG : Décision historique en 2026 ? Le verdict est rendu

Benjamin Labrousse

Ce jeudi, le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi a lâché une bombe en confirmant que les dirigeants parisiens souhaitaient quitter le Parc des Princes, notamment en raison du refus de la municipalité de vendre ce dernier. Si pour certains, le club de la capitale pourrait attendre les prochaines élections municipales de 2026 pour prendre une décision, cette hypothèse semble prendre du plomb dans l’aile.

« C’est trop facile de dire maintenant que le stade n’est plus à vendre. On sait ce que l’on veut, on a gâché des années à vouloir acheter le Parc. C’est fini maintenant. On veut bouger du Parc » . Au micro de France Info , le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi lâchait une annonce capitale ce jeudi. Après de longues années à batailler avec la mairie de Paris dans l’optique d’un rachat du Parc des Princes, le dirigeant parisien a donc confirmé un possible départ.

« Ils n’ont pas droit d’échouer »

La maire de Paris, Anne Hidalgo, avait en début de semaine, une nouvelle fois indiqué que le Parc des Princes n’était pas à vendre. La goûte de trop pour Nasser Al-Khelaïfi et la direction du PSG ? Possible. Selon les dernières informations du Parisien , le dialogue est définitivement fermé entre la maire de Paris et le dirigeant du club parisien, alors que les deux camps qualifient leur relation « d’irréconciliable » . « Ils vont finir par se parler. Les enjeux sont trop importants et ils n’ont pas droit d’échouer » , affirme néanmoins un expert du Parc des Princes auprès du quotidien.

Le PSG n’attendra pas 2026 pour le Parc des Princes