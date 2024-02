Le Qatar fait une annonce historique, coup de tonnerre au PSG ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le PSG n'a jamais caché son intention de devenir propriétaire de son stade, avec en priorité le rachat du Parc des Princes. Problème, alors qu'Anne Hidalgo a annoncé que l'enceinte parisienne n'était pas à vendre, Nasser Al-Khelaïfi a affirmé que le PSG allait quitter son stade historique. Une annonce fracassante, mais s'agit-il d'un coup médiatique ou d'une réelle volonté de la direction du PSG ?

Il y a quelques jours, Anne Hidalgo jetait un gros froid concernant la vente du Parc des Princes. « Je le redis aussi aujourd’hui et une bonne fois pour toutes : il n’y aura pas de vente du Parc des Princes, c’est le patrimoine des Parisiennes et des Parisiens. Le sujet est clos », assurait la Maire de Paris, fermant de manière définitive la possibilité pour le PSG de racheter l'enceinte de la Porte de Saint-Cloud.

Al-Khelaïfi annonce que le PSG va quitter le Parc des Princes

Une sortie qui n'a évidemment pas tardé à faire réagir Nasser Al-Khelaïfi dont la réponse a eu l'effet d'une bombe. « C’est trop facile de dire maintenant que le stade n'est plus à vendre. On sait ce que l'ont veut, on a gâché des années à vouloir acheter le Parc. C'est fini maintenant, on veut bouger du Parc ! », a lancé le président du PSG au micro de France Info .

«C'est fini», le boss du PSG annonce un départ retentissant https://t.co/ApBt6oYIVx pic.twitter.com/goMbranlu4 — le10sport (@le10sport) February 8, 2024

Vraie annonce ou ultime coup de pression ?