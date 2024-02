PSG : C’est terminé, le Qatar reçoit une réponse définitive

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien décidé à devenir propriétaire de son stade, le PSG a fait du rachat du Parc des Princes une priorité. Cependant, la Mairie de Paris ne l'entend pas de cette oreille et ne cesse d'affirmer son opposition à ce projet. Une fois encore, Anne Hidalgo affirme que l'enceinte parisienne n'est pas à vendre ce qui va pousser le Qatar à chercher une nouvelle opportunité.

Depuis plusieurs mois désormais, la question du rachat du Parc des Princes est centrale dans l'esprit de la direction du PSG. Et pour cause, afin de poursuivre l'expansion du club de la capitale, le Qatar souhaite devenir propriétaire de son propre stade. La priorité est donc de récupérer le Parc des Princes afin de l'agrandir. Mais la Mairie de Paris ne l'entend pas de cette oreille, ce qui pousse le PSG à envisager de déménager en construisant son propre stade. Quoi qu'il en soit, Anne Hidalgo a répété que la Ville de Paris ne vendrait pas le Parc des Princes.

Hidalgo recale définitivement le Qatar pour le Parc des Princes

« La Ville a été mise en cause de façon assez violente pendant la Coupe du monde de football au Qatar, en nous accusant d’empêcher le club de se développer. Plus récemment des propos outranciers ont été tenus. Tout ça n’est pas sérieux », assure-t-elle dans une interview accordée à Ouest-France , avant d'en rajouter une couche.

«Le sujet est clos»