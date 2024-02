Mbappé - PSG : Luis Enrique s’inspire de Galtier, clash en vue ?

Pierrick Levallet

Après le départ de Christophe Galtier, le PSG a accordé sa confiance à Luis Enrique. Kylian Mbappé l'a alors sans accueilli les bras ouverts après avoir passé la saison passée en pointe de l'attaque parisienne. Sa joie a néanmoins été de courte durée. Désormais, les deux hommes ne s'entendraient plus vraiment.

L’été dernier, Kylian Mbappé avait très certainement accueilli Luis Enrique avec joie. L’entraîneur espagnol, successeur de Christophe Galtier, lui avait permis de retrouver son couloir gauche au PSG. Mais cela a été de courte durée puisque le technicien parisien l’a rapidement repositionné dans l’axe afin d’avoir plus d’efficacité en attaque. Depuis, rien ne va plus entre les deux hommes.

Luis Enrique et Kylian Mbappé ne s'entendent plus

Comme le rapporte SPORT , la relation entre Luis Enrique et Kylian Mbappé serait tendue depuis quelques temps. Comme Christophe Galtier la saison passée, le technicien espagnol veut utiliser l’international français au poste d’avant-centre. Or, Kylian Mbappé n’apprécierait pas ce rôle et ferait tout son possible pour retrouver l’aile gauche. Un clash pourrait donc éclater entre les deux hommes si jamais les tensions ne s’apaisent pas.

Le #PivotGang avait tourmenté Christophe Galtier au PSG