Mbappé - Luis Enrique : Un clash éclate au PSG ?

Alors que son contrat arrive à expiration au terme de la saison, Kylian Mbappé vit peut-être ses ultimes instants avec le PSG sous les ordres de Luis Enrique, qui a décidé ces dernières semaines de placer l’international français dans l’axe de l’attaque. Une position qui serait source de tension en interne selon la presse espagnole.

Le suspense est à son comble dans le feuilleton Mbappé, alors que la star française pourrait prochainement annoncer sa décision. Actuellement dans sa dernière année de contrat avec le PSG, Kylian Mbappé se dirigerait vers le Real Madrid selon plusieurs sources, ce qui pourrait marquer la fin de son aventure parisienne après sept saisons. Depuis l’été dernier, c’est sous les ordres de Luis Enrique qu’évolue l’international tricolore, et alors que le technicien du PSG se montre dithyrambique à l’égard de son numéro 7, les relations seraient compliquées en interne.

« La relation entre Mbappé et Luis Enrique est rompue »

C’est en tout cas ce qu’a assuré Eduardo Inda sur le plateau d’ El Chiringuito lundi soir. « La relation entre Mbappé et Luis Enrique est rompue », a lâché le directeur d’ OK Diario , expliquant que la position axiale de Kylian Mbappé serait source de tension au sein du PSG.

« Mbappé ne veut pas jouer comme avant-centre »