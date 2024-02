Luis Enrique a un problème au PSG, ils hallucinent

Alexis Brunet

Tous les coachs ont certaines méthodes, et certains aspects qu’ils aiment plus travailler que d’autres. Pour ce qui est de Luis Enrique au PSG, il se pourrait que l'aspect athlétique soit un peu moins travaillé que les autres. Un choix qui a interrogé notamment certaines recrues, qui étaient étonnées du peu de travail athlétique réalisé au quotidien.

Le PSG a fait un grand choix l'été dernier, en se séparant de Christophe Galtier, et en nommant Luis Enrique à sa place. Le coach parisien est arrivé avec certains de ses principes très ancrés, notamment la possession.

Luis Enrique négligerait le travail athlétique

En se focalisant sur la possession, et le jeu, Luis Enrique a délaissé certains aspects du football, et plus généralement du sport de haut niveau. D'après les informations de L'Équipe , certaines recrues auraient été étonnées par le manque de travail athlétique réalisé au quotidien.

Cela peut coûter cher en LDC

Si pour le moment le PSG n'a pas trop de soucis à se faire en Ligue 1, il pourrait en être tout autrement en Ligue des champions. Le club de la capitale affronte la Real Sociedad en huitième de finale, et l'équipe espagnole est réputée pour mettre beaucoup d'intensité dans son jeu, et les Parisiens pourraient donc en souffrir. Les partenaires de Kylian Mbappé devront donc répondre présent, sous peine d'élimination précoce.