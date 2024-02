Mauvaise nouvelle pour le PSG avant le choc

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Si le PSG doit faire avec plusieurs absences de marque en ce début d’année 2024, la Real Sociedad est elle aussi décimée à l’approche du huitième de finale de Ligue des champions contre le club de la capitale. Mikel Oyarzabal et Alvaro Odriozola ont rejoint la liste des joueurs touchés le week-end dernier, mais leur présence n’est pas compromise.

Deuxième de sa poule en Ligue des champions, le PSG a eu le droit à un tirage clément en héritant de la Real Sociedad pour son huitième de finale. Le Parc des Princes sera le théâtre du match aller le 14 février prochain, et Imanol Alguacil pourrait avoir du mal à composer son équipe alors que la formation espagnole est confrontée à une avalanche de blessures.

La Real Sociedad doit gérer ses blessés

Alors que le PSG va devoir se priver des services de Presnel Kimpembe et Milan Skriniar, voire Nuno Mendes qui n’a pas encore repris la compétition, la Real Sociedad va elle aussi devoir faire avec plusieurs absences de marque. Ahien Munoz (rupture des ligaments croisés) est déjà assuré de ne pas prendre part à la double confrontation contre le PSG tandis que Kieran Tierney, blessé à l’ischio, est lui incertain. Touchés face au Rayo Vallecano le 27 janvier dernier, Robin Le Normand et Arsen Zakharyan étaient sur le banc le week-end dernier contre Gérone (0-0), match au cours duquel la Real Sociedad a perdu deux nouveaux joueurs.

Bonne nouvelle pour Oyarzabal et Odriozola