Mercato - PSG : La bombe est lâchée, le clan Mbappé sort du silence

L'avenir de Kylian Mbappé fait actuellement les gros titres de la presse à travers l'Europe. Et pour cause... Alors que la star du PSG est en fin de contrat, il a été révélé que le Français avait choisi de rejoindre le Real Madrid à l'issue de la saison. Le départ du PSG est-il donc acté ? Pas sûr visiblement...

Kylian Mbappé est aujourd'hui un joueur du PSG, mais demain, rien n'est moins sûr... Ayant refusé d'activer son année supplémentaire en option, le Français se retrouve dans une position idéale pour partir libre à l'issue de la saison. Et enfin rejoindre le Real Madrid ? Cela serait de plus en plus la tendance, d'autant que Le Parisien a assuré que Mbappé avait tranché en faveur des Merengue.

Mbappé - PSG : Déjà un premier conflit avec le Real Madrid ? https://t.co/gPXoznLx78 pic.twitter.com/Kd9ndcgwmQ — le10sport (@le10sport) February 6, 2024

Mbappé a-t-il pris une décision ?

Alors que tout le monde cherche à avoir des réponses à propos de Kylian Mbappé, Jacques Vendroux, journaliste pour Europe 1 , a contacté l'entourage du joueur du PSG. Quelle a alors été la réponse ? Dans le clan Mbappé, on a fait savoir que l'international français n'avait toujours pas décidé pour son avenir.

« Il n'a pas choisi »