Mbappé - PSG : La presse italienne annonce son successeur ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Alors que Kylian Mbappé serait tenté par un départ au Real Madrid, le PSG pourrait vite se mettre à la recherche d'un remplaçant. A en croire la presse italienne, la piste Rafael Leão pourrait vite prendre de l'épaisseur. Le buteur du Milan AC serait tenté par un départ vers Paris, même si sa clause libératoire (175M€) pourrait représenter un obstacle de taille.

Kylian Mbappé aurait de grandes chances de quitter le PSG à l'issue de son contrat. Selon le journaliste Fabrizio Romano, rien n'est encore signé avec le Real Madrid, mais les négociations avancent bien entre les différentes parties. Une istuation qui pousse le PSG à envisager la suite sans Mbappé.

PSG : Un projet à «plusieurs millions» est révélé avec Mbappé ! https://t.co/gyWUBDbA3a pic.twitter.com/hywG11JBI0 — le10sport (@le10sport) February 5, 2024

Rafael Leão tenté par le PSG

A en croire le journaliste italien, le club parisien aurait commencé à se pencher sur sa succession. Et à en croire les informations du Corriere dello Sport , la piste Rafael Leão pourrait devenir d'actualité. Le buteur du Milan AC, qui dispose d'une clause libératoire fixée à 175M€, ne dirait pas non à un retour en Ligue 1, lui qui avait défendu les couleurs du LOSC entre 2018 et 2019.

Pour l'instant, la piste n'est pas active

Mais pour l'heure, il n'est pas question d'une arrivée de Rafael Leão au PSG. Comme annoncé par le 10Sport.com, le joueur portugais ne figure pas, pour l'instant, dans le viseur du club parisien. Mais d'ici le début du mercato estival, la situation pourrait évoluer.