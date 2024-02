Mbappé : Un projet à 900M€ va capoter

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le prochain club de Kylian Mbappé pourrait être le Real Madrid. Le joueur de 25 ans aurait pris la décision de quitter le PSG après sept ans de bons et loyaux services. Le timing est embêtant pour Vincent Labrune, qui discute actuellement avec les diffuseurs pour les droits de la Ligue 1 concernant la période 2024-2029.

Président de la LFP, Vincent Labrune espérait vendre les droits TV de la Ligue 1 concernant la période 2024-2029 pour environ 900M€. Un chiffre difficilement atteignable, surtout si Kylian Mbappé venait à quitter le PSG pour le Real Madrid en fin de saison comme l'annoncent plusieurs médias. « Certains acteurs du marché parlent d'une décote de 20% dans un contexte déjà déflationniste sur les droits TV » indique Le Parisien . Fondateur de l'observatoire du football business, Vincent Chaudel a exprimé ses craintes.

« Ce serait un coup dur »

« Ce serait un coup dur que Mbappé s’en aille. Mais dans tous les cas, s’il avait resigné un an, ça n’aurait pas eu un impact crucial. On parle ici de contrats de diffusion sur cinq saisons. Le problème surtout est que son départ viendrait s’ajouter à celui de Messi et Neymar l’été dernier et que derrière, les clubs locomotives sont à la peine. Monaco en vente, Marseille dans le dur, Lyon a bord du gouffre. . » a-t-il déclaré.

« Les gens regardent moins et s’abonnent moins »