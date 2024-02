L’OM doit battre le PSG, il donne la recette !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que l’OM réalise une saison plus que poussive, Frédéric Antonetti s’agace des choix de la direction marseillaise puisqu’il attendu que le club phocéen rivalise avec le PSG. Et pour cela, il faudrait plutôt que l’OM se tourne vers le recrutement de joueurs français, ce qui a plus porté ses fruits ces dernières années.

Auteur d'une saison décevante, l'OM est loin de répondre à ses objectifs, à savoir concurrencer le PSG. Une situation qui inquiète Frédéric Antonetti qui donne donc des clés pour que les Marseillais inversent la tendance, à commencer par le recrutement de joueurs français.

Mercato - OM : Le départ de Longoria annoncé en direct ? https://t.co/QLnDz4Vvcc pic.twitter.com/JCAvQO32TL — le10sport (@le10sport) February 5, 2024

«Qu’est-ce qui a marché ? Les Français : Saliba et Guendouzi»

« L’OM ? Il y a des virages à 180 degrés. Tudor, Marcelino, ce sont deux styles différents. On change encore, ils reprennent 5 joueurs… Qu’est-ce qui a marché ? Les Français : Saliba et Guendouzi », lance l’ancien coach sur le plateau du Canal Football Club avant d’en rajouter une couche.

«On a besoin que Marseille vienne taquiner Paris»