EXCLU - Algérie : Il annonce une date pour Hervé Renard !

Alors que l'Algérie est sortie dès le premier tour en Coupe d'Afrique des Nations, Djamel Belmadi a claqué la porte. Pour combler le vide laissé par leur sélectionneur, les Fennecs ont coché le nom d'Hervé Renard. A en croire Walid Acherchour, membre de « Génération After » sur RMC, le patron de l'équipe de France féminine pourrait rejoindre l'Algérie après les JO de Paris.

Après l'élimination de l'Algérie à la Coupe d'Afrique des Nations - et ce, dès le premier tour - Djamel Belmadi a quitté son poste de sélectionneur. Pour le remplacer, les Fennecs auraient identifié le profil d'Hervé Renard. Si le sélectionneur de l'équipe de France féminine est intouchable aujourd'hui, Walid Acherchour estime que l'Algérie a une chance d'obtenir gain de cause sur ce dossier après les Jeux Olympiques de Paris.

«Hervé Renard, une solution crédible après les Jeux Olympiques»

« Ça n'a pas fonctionné avec Hervé Renard, est-ce que ça pourrait le faire plus tard ? Hervé Renard, je pense que c'est une solution crédible, mais après les Jeux Olympiques. Que ça se passe bien ou non, je pense que ça va se terminer avec l'équipe de France féminine. Je pense donc qu'il partira en Afrique » , a confié Walid Acherchour lors d'un entretien accordé au 10 Sport.

«Il partira en Afrique»