EXCLU - CAN 2024 : La Côte d'Ivoire est miraculée, il annonce du lourd

Amadou Diawara

La Côte d'Ivoire était aux portes de l'élimination au premier tour de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais finalement, les Éléphants se sont qualifiés in-extremis pour les huitièmes de finale de la compétition, avant de créer la surprise en éliminant le Sénégal à l'issue de la séance des tirs au but. Contacté par Le 10 Sport, Walid Acherchour - éditorialiste de l'After Foot de RMC Sport - a affirmé que toutes les planètes étaient alignées pour que la Côte d'Ivoire remporte la CAN sur ses terres.

Lors du premier tour de la Coupe d'Afrique des Nations, la Côte d'Ivoire a eu très chaud. En effet, les Eléphants sont passés tout près de l'élimination dès la phase de groupes, ayant d'ailleurs été humiliés par la Guinée équatoriale (4-0) lors de la troisième journée. Au final, la bande à Seko Fofana a validé son ticket pour les huitièmes de finale de la CAN au tout dernier moment, faisant partie des quatre meilleurs troisièmes du premier tour.

La Côte d'Ivoire a la voix libre à la CAN

En huitième de finale, la Côte d'Ivoire a eu la lourde tâche d'affronter le Sénégal, qui a remporté tous ses matchs de la phase de groupes (contre la Gambie, le Cameroun et la Guinée). Et à la surprise générale, les Eléphants ont fait tomber les Lions de la Teranga à l'issue de la séance des tirs au but (1-1, 5-4). Alors que la Côte d'Ivoire va défier le Mali en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations ce samedi à 18 heures, Walid Acherchour s'est prononcé sur les chances du pays hôte pour la suite de la compétition. A en croire l'éditorialiste de l' After Foot (RMC Sport), les hommes d'Emerse Faé - coach intérimaire depuis le départ de Jean-Louis Gasset - ont un boulevard pour remporter la CAN à domicile.

«Il y a tout pour aller au bout»