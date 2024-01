EXCLU : Zidane avec l’Algérie ? «Ça peut faire rêver, ça peut changer»

Amadou Diawara

Au lendemain de l'élimination de l'Algérie à la Coupe d'Afrique des Nations, Djamel Belmadi a quitté ses fonctions de sélectionneur. Pour pallier son départ, les Fennecs ont tenté de recruter Zinedine Zidane, sans succès. Contacté par Le 10 Sport, Guy Roland Ndy Assembé a affirmé que le Ballon d'Or 98 pouvait tout changer dans cette équipe.

Eliminé dès le premier tour de la Coupe d'Afrique des Nations, l'Algérie a vu Djamel Belmadi prendre la porte. Pour remplacer leur sélectionneur, les Fennecs ont pensé à boucler la signature de Zinedine Zidane. Toutefois, le Ballon d'Or 98 aurait décliné la proposition de la fédération algérienne de football d'après RMC Sport.

Après le fiasco, un grand nom du PSG sort du silence https://t.co/2TJSGepzIZ pic.twitter.com/obzgcZDmjh — le10sport (@le10sport) January 31, 2024

Zidane a recalé l'Algérie

Contacté par Le 10 Sport, Guy Roland Ndy Assembé s'est prononcé sur le dossier Zidane. L'ancien gardien de but du Cameroun a estimé que le Ballon d'Or 98 pouvait apporter un plus à la sélection algérienne.

«Entendre son nom, ça change les choses»