EXCLU - OM : Il révèle les dessous de ce transfert à 10M€

Amadou Diawara

Alors que Renan Lodi a rejoint Al Hilal, l'OM a officialisé la signature de Quentin Merlin il y a quelques jours. Contacté par Le 10 Sport, Guy Roland Ndy Assembé s'est livré sur ce transfert. Formé chez les Canaris, l'ancien gardien a donné quelques indices sur les dessous de cette opération.

Arrivé l'été dernier à l'OM, Renan Lodi a déjà claqué la porte. En effet, le latéral gauche brésilien a rejoint Al Hilal pour une somme proche de 23M€. Pour remplacer Renan Lodi, la direction de l'OM a officialisé le transfert de Quentin Merlin, arrivé en provenance du FC Nantes, il y a quelques jours. Une opération qui aurait couté environ 10M€. Contacté par Le 10 Sport, Guy Roland Ndy Assembé - formé chez les Canaris - a lâché ses vérités sur cette transaction.

OM : Surprise, le retour de Vitinha est déjà programmé https://t.co/o27nE05S7m pic.twitter.com/EtpPLlkjoP — le10sport (@le10sport) January 31, 2024

«Une opportunité comme ça ne se rate pas»

« Est-ce que vous pensez que le FC Nantes a bien fait de vendre Quentin Merlin à l'OM ? Je sais que le club a besoin de finances par moment, et peut-être qu'ils ne pouvaient pas attendre. Peut-être que pour eux, une opportunité comme ça ne se rate pas. Ça dépend de leurs besoins. Après, c'est vrai que pour la continuité et la formation du joueur, avoir un peu plus de matchs, d'expérience, et jouer dans un club où il a été formé aurait pu être bien aussi » , a confié Guy Roland Ndy Assembé (37 ans), avant d'en rajouter une couche.

«Marseille, c'est une autre dimension»