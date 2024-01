OM : Surprise, le retour de Vitinha est déjà programmé

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet hiver, l'OM a décidé de dynamiter le mercato en chamboulant notamment son effectif par le biais de départs inattendus. C'est le cas de celui de Vitinha. Très décevant depuis son arrivée à Marseille il y a tout juste un an, l'attaquant portugais va partir afin de rejoindre le Genoa sous la forme d'un prêt avec une option d'achat qui ne devrait pas être obligatoire. Vitinha pourrait donc revenir l'été prochain.

La fin du mercato de l'OM est bouillante. Le club phocéen a décidé de se séparer de plusieurs joueurs dont Vitinha. Tout juste un an après son arrivée à Marseille pour 32M€, bonus compris, soit le plus gros transfert de l'histoire du club phocéen, l'attaquant portugais va donc partir.

L'option d'achat de Vitinha n'est pas obligatoire

Très décevant depuis son arrivée, Vitinha n'a effectivement inscrit que six buts et va s'engager avec le Genoa. Toutefois, comme le révèle L'EQUIPE , le prêt de l'attaquant portugais s'accompagne simplement d'une option d'achat non obligatoire. Par conséquent, un retour de Vitinha à l'OM dès l'été prochain n'est pas à exclure. En conférence de presse lundi, Pablo Longoria faisait le point sur ce dossier.

Longoria avait évoqué ce dossier