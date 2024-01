Mercato : Longoria vend la mèche pour un transfert à l’OM !

Hugo Chirossel

Un an après son arrivée en provenance de Braga, Vitinha pourrait déjà quitter l’OM. Genoa est notamment intéressé à l’idée de récupérer le Portugais de 23 ans, qui n’a pas réussi à s’imposer à Marseille. Présent en conférence de presse ce lundi, Pablo Longoria a confirmé que des discussions étaient en cours avec le club italien.

Recruté contre un montant estimé à 32M€ bonus compris l’année dernière, Vitinha pourrait vivre ses derniers moments en tant que joueur de l’OM. Il faut dire que l’attaquant âgé de 23 ans est une déception depuis son arrivée en provenance de Braga lors du mercato hivernal 2023. Les critiques à son encontre sont encore plus présentes depuis le match nul face à l’AS Monaco samedi dernier (2-2) et son énorme raté dans le temps additionnel, ce qui pourrait donc être son dernier fait d’armes à l’OM.

Mercato : L'OM veut éjecter ce joueur, c'est terminé https://t.co/l3EIRrJEXp pic.twitter.com/xOkHz3S1by — le10sport (@le10sport) January 29, 2024

L’OM négocie avec le Genoa pour Vitinha

Comme indiqué par le journaliste Gianluca Di Marzio, le Genoa est intéressé à l’idée de récupérer Vitinha, sous contrat jusqu’en juin 2027 avec l’OM. Le Portugais pourrait y être prêté, avec une option d’achat comprise entre 20 et 25M€. Les négociations entre les deux formations concernent également Ruslan Malinovskyi, actuellement prêté par Marseille au club italien. Si Vitinha venait à le rejoindre, le Genoa pourrait alors anticiper le rachat de l'international ukrainien, dont l’option d’achat est estimée à 10M€.

«C’est vrai que l’on discute avec Genoa»