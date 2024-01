Mercato - OM : Surprise, un double transfert en préparation ?

Thibault Morlain

Après un an, l'OM en a déjà marre de Vitinha. Recrue la plus chère de l'histoire du club phocéen, le Portugais est poussé vers la sortie en ce mercato hivernal. Le temps presse puisque la clôture du marché approche. Il faut donc trouver preneur pour Vitinha, qui a différentes touches en Europe. Et voilà qu'une opportunité pourrait permettre à l'OM de faire une pierre deux coups. Explications.

La dernière image qu'on pourrait avoir de Vitinha à l'OM pourrait bien être son énorme loupé face à l'AS Monaco. En effet, bien qu'il soit arrivé il y a un an et malgré son statut de joueur le plus cher de l'histoire de Marseille, le Portugais serait d'ores et déjà poussé vers la sortie. A l'OM, on n'en voudrait plus et d'ici la fin du mercato hivernal, l'objectif serait donc de se débarrasser de Vitinha. Mais pour cela, Pablo Longoria doit trouver un club intéressé.

Le Genoa négocie pour Vitinha

Pour exfiltrer Vitinha, la solution pourrait bien se trouver du côté de l'Italie. Alors que l'ancien de Braga aurait également des touches au Portugal, son avenir pourrait s'écrire en Serie A. Ce lundi, Gianluca Di Marzio fait ainsi savoir que le Genoa aurait initié des contacts avec l'OM afin de s'offrir les services de Vitinha. Le plan serait de le faire venir dans le cadre d'un prêt avec option d'achat. Les deux clubs parviendront-ils à trouver un terrain d'entente en ce qui concerne le Portugais ?

Le cas Malinovskyi sur la table avec l'OM ?

Mais voilà que les discussions entre l'OM et le Genoa ne devraient pas seulement porter sur l'avenir de Vitinha. En effet, comme le précise le journaliste italien, le club basé à Gênes voudrait en profiter également pour voir avec l'OM pour le rachat de Ruslan Malinvoskyi. Actuellement, l'Ukrainien est prêté, avec option d'achat, au Genoa. Cela pourrait donc se transformer en transfert définitif pour Malinovskyi et ainsi permettre à l'OM de boucler deux transferts par la même occasion.