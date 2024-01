Mercato - OM : Un joueur de Gattuso a fait ses adieux ?

Thomas Bourseau

Pablo Longoria avait fait le pari de miser sur Vitinha à l’hiver 2023 en y mettant le prix : 32M€. Le transfert le plus cher de l’histoire de l’OM ne semble pas porter ses fruits pour le moment. Au point où son départ serait programmé d’ici la fin du mercato hivernal par le président de l’Olympique de Marseille.

À la toute fin du mercato hivernal de 2023, Pablo Longoria mettait enfin la main sur le renfort offensif espéré. Après l’échec Terem Moffi qui s’était par exemple engagé à l’OGC Nice, le président de l’OM bouclait la signature de Vitinha qui devenait d’ailleurs le transfert le plus cher de l’histoire du club phocéen avec une indemnité de 32M€.

Le jubilé de Vitinha à l’OM ?

Et une année après son arrivée, Vitinha semble d’ores et déjà être amené à plier bagage. Au cours de la rencontre opposant l’OM à l’AS Monaco samedi soir (2-2), l’attaquant portugais pourrait avoir disputer son dernier match avec l’Olympique de Marseille. La cause ? La Tribune OM confie ces dernières heures que le comité de direction marseillais s’activerait en coulisses afin de lui trouver un club où rebondir.

Prêt avec option d’achat pris en considération par l’OM ?

La Tribune OM affirme d’ailleurs qu’il ne serait plus seulement question d’un transfert sec pour Vitinha. Et pour cause, l’OM étudierait même des propositions de prêt avec option d’achat par forcément automatique. Pour ce qui est d’un transfert, le président Pablo Longoria ne réclamerait plus « que » 10M€.

Vitinha veut revenir au Portugal, l’Angleterre également dans le coup

L’objectif de Vitinha serait de revenir au Portugal, lui qui a débarqué de Braga à Marseille à l’hiver 2023. Au rayon des clubs intéressés figureraient Braga et Porto. Mais pas seulement, des formations anglaises de Premier League sembleraient également être sur le coup. Reste à savoir si d’ici mercredi soir, l’OM parviendra à trouver la bonne solution pour Vitinha.