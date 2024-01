Un joli chèque va partir en fumée pour l'OM ?

Hugo Chirossel

Alors qu’il participe toujours à la CAN avec le Sénégal, Pape Gueye pourrait quitter l’OM dans les prochains jours. Le milieu de terrain âgé de 25 ans est sous contrat jusqu’en juin 2024 et Marseille préférerait le transférer dès cet hiver plutôt que de le voir partir libre à la fin de la saison, mais un départ serait de moins en moins envisageable.

Pape Gueye sera-t-il encore un joueur de l’OM à son retour de la CAN ? L’international sénégalais (17 sélections) est sous contrat jusqu’en juin 2024 et pourrait donc s’en aller librement à la fin de la saison. D’autant plus qu’il n’a pas répondu aux deux offres de prolongation qu’il a reçues.

L’OM ne croit plus à une vente de Gueye

Idéalement, s’il n’accepte pas de prolonger son contrat, l’OM préférerait le vendre dès cet hiver afin de récupérer des liquidités. Mais d’après les informations de La Tribune OM , les dirigeants marseillais seraient de plus en plus pessimistes concernant un départ de Pape Gueye dans les derniers jours du mercato hivernal.

Une offre de dernière minute de Fenerbahçe ?