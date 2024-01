Départ de Luis Enrique, le PSG peut trembler

Thibault Morlain

Ce samedi soir, suite à la déroute du FC Barcelone contre Villarreal (3-5), Xavi a annoncé qu’il ne continuerait pas la saison prochaine. De quoi faire dire à la presse espagnole que le vestiaire blaugrana réclamerait le retour de Luis Enrique. L’entraîneur du PSG pourrait-il déjà partir ? Le club de la capitale a de quoi s’inquiéter…

Entraîneur du FC Barcelone de 2014 à 2017, Luis Enrique a laissé de bons souvenirs en Catalogne. A tel point qu’on réclamerait son retour. En effet, selon les informations de Sport , les joueurs du Barça voudrait voir l’actuel entraîneur du PSG succéder à Xavi à l’issue de la saison. Luis Enrique pourrait-il alors se laisser tenter ?

« Je pourrai revenir »

Si Luis Enrique a signé pour deux ans avec le PSG à l’été 2023, un retour au FC Barcelone pourrait l’intéresser. En effet, par le passé, il avait laissé la porte ouverte aux Blaugrana : « Dans tous les clubs où j’ai pu entraîner, j’ai toujours laissé la porte ouverte et je pourrai revenir ».

Luis Enrique était heureux au FC Barcelone