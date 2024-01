Transferts XXL à l’OM, la malédiction continue

Thibault Morlain

En janvier 2023, l’OM avait lâché 32M€ pour recruter Vitinha, faisant ainsi de l’attaquant portugais le joueur le plus cher de son histoire. Un investissement conséquent loin de porter ses fruits pour le club phocéen puisque l’ancien de Braga enchaine les déceptions à l’OM. Le transfert de Vitinha est ainsi un véritable échec à Marseille, désormais habitué à voir ses plus grosses recrues être en échec sur la Canebière.

Transfert record de l’OM, Vitinha est arrivé avec une énorme pression sur les épaules. Et force est de constater que le Portugais n’est pas à la hauteur jusqu’à présent. Après un an à Marseille, l’ancien de Braga n’a pas convaincu. Ce samedi, son terrible raté face à l’AS Monaco a d’ailleurs peut-être été la goutte de trop puisqu’en ce mercato hivernal, il est déjà question d’un départ de Vitinha à l’OM. Ça vire donc au fiasco pour le joueur le plus cher de l’histoire du club phocéen, mais cela n’est pas une exception quand on regarde le top 10 des plus grosses dépenses à Marseille.

Strootman, l’échec à 25M€

Du côté de l’OM, on est désormais habitué à ce que les transferts XXL se transforment en échec. Outre Vitinha, on peut également citer Kevin Strootman. Acheté pour 25M€, le Néerlandais est le 3ème joueur le plus cher de l’histoire de l’OM. Arrivé en provenance de l’AS Rome, le milieu de terrain s’était en plus vu confier un salaire démentiel. Mais le fait est que sur le terrain, Strootman n’a jamais eu le statut qu’il aurait dû avoir et cette opération a pesé pendant plusieurs saisons sur les finances de l’OM.

Les galères de Gerson à l’OM

4ème joueur le plus cher de l’histoire de l’OM, Gerson avait été acheté pour un peu plus de 20M€. Arrivé en provenance du Brésil, le milieu de terrain, réclamé à l’époque par Jorge Sampaoli, était accompagné d’énormes promesses suite à ses performances à Flamengo. Mais après avoir connu déjà un premier échec en Europe, Gerson n’a jamais réellement réussi à trouver sa place à l’OM. Le Brésilien ne sera finalement resté qu’un an et demi à Marseille, lui qui est retourné au Brésil en janvier 2023.

Caleta-Car, Mitroglou, Benedetto…

Et dans ce Top 10 des plus grosses dépenses de l’OM, on retrouve d’autres joueurs qui n’ont pas réussi à Marseille. Alors qu’on attendra encore un peu avant de juger Iliman Ndiaye, arrivé lors du dernier mercato estival en provenance de Sheffield United, on peut déjà affirmer que Duje Caleta-Car, Kostas Mitroglou et Dario Benedetto sont de gros échecs du recrutement de l’OM des dernières années. Et tout cela a eu un prix…