Le calvaire n'en finit plus pour ce joueur de l'OM, Gattuso monte au créneau

Hugo Chirossel

Tenu en échec par l’AS Monaco samedi soir (2-2), l’OM a laissé échapper l’opportunité de se rapprocher de son adversaire au classement. Auteur d’une prestation mitigée, Vitinha a en plus manqué la balle de match dans les derniers instants de la rencontre. Alors que son joueur est sous le feu des critiques, Gennaro Gattuso ne lui en veut pas et lui a donné des conseils pour se relever.

La situation ne s’arrange pas pour Vitinha. Arrivé il y a un an à l’OM, le Portugais n’a jamais réellement convaincu et son manque d’efficacité lui est souvent reproché, ce qui est encore plus le cas après le match nul face à l’AS Monaco samedi soir au Stade Vélodrome (2-2). Une rencontre que les Olympiens ont disputée à 11 contre 10 après l’expulsion de Guillermo Maripan dès la 11e minute de jeu, avant que Denis Zakaria ne soit lui aussi exclu en fin de match.

Mercato - OM : Un gros transfert bouclé grâce à Gattuso ? https://t.co/u5CjupwjPB pic.twitter.com/duDu7OWBKX — le10sport (@le10sport) January 28, 2024

Vitinha a raté la balle de match

Cela n’aura pas été suffisant pour que l’OM s’impose et se rapproche d’un concurrent direct dans la course à la Ligue des champions et le symbole de cette contre-performance se nomme Vitinha. Maladroit tout au long de la rencontre, l’attaquant de 23 ans a manqué la balle de match dans le temps additionnel. Seul au second poteau à la suite d’un centre de Jordan Veretout, le Portugais a totalement manqué son geste alors qu’il n’avait plus qu’à pousser le ballon au fond des filets. Frustré, Vitinha a quitté la pelouse pour se rendre directement aux vestiaires après le coup de sifflet final, comme pour éviter la bronca du Stade Vélodrome.

« Tout footballeur connait ces moments difficiles »