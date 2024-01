Il dénonce un raté total de l’Arabie saoudite avec la vente de l’OM !

Arnaud De Kanel

Jeudi, le prince saoudien Abdullah Saad Abdulaziz Al Saud a évoqué un possible rachat de l'OM. Une stratégie de communication assez étonnante et qui sort des manières de faire de l'Arabie saoudite. Cette sortie est perçue comme une grosse erreur par Jean-Baptiste Guégan, spécialiste de la géopolitique du sport.

En ouvrant la porte à un possible rachat de l'OM, le prince saoudien Abdullah Saad Abdulaziz Al Saud a crée une vague d'espoir pour les supporters olympiens les plus désespérés par la situation de leur club de cœur. Mais si l'Arabie saoudite s'intéressait réellement à l'OM, elle aurait opté pour une autre stratégie et n'aurait pas utilisé la voix de ce prince, méconnu avant sa déclaration, selon Jean-Baptiste Guégan.

«Si le prince veut dépenser 300M€, qu’il le fasse à domicile»

« S’ils avaient eu à faire Marseille, ça serait fait. Ils n’auraient pas attendu trois ans. En plus tu passes en général par des intermédiaires et cela aurait fuité à un autre niveau. Là, ce prince Abdullah Saad Abdulaziz Al Saud, je ne connais pas sa fortune et je ne suis pas capable de l’estimer. Mais on peut aussi imaginer que ce serait une manière pour lui de se rapprocher des intérêts de Mohammed ben Salmane. Mais ce n’est pas non plus la tendance. Si ce prince Abdullah Saad Abdulaziz Al Saud veut dépenser trois cents millions d’euros, qu’il le fasse à domicile », a déclaré Jean-Baptiste Guégan pour RMC Sport . Pour lui, ce coup médiatique est un raté sur toute la ligne.

«Ce n’est pas cohérent»