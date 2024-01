Après Zidane, un ancien joueur impliqué dans la vente de l’OM ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Selon Thibaud Vézirian, la vente de l'OM pourrait être effective dans les prochains mois. Le champ des possibles pourrait s'élargir considérablement et certaines rumeurs évoquent un rôle de Zinédine Zidane. Le natif de Marseille pourrait être accompagné par un autre local, Samir Nasri. Le rôle de l'ancien prince de l'OM reste à déterminer.

Pour le journaliste Thibaud Vézirian, le départ de Frank McCourt ne fait plus de doute. Ce vendredi, le journaliste a confirmé la vente prochaine de l'OM. « Je ne suis plus le seul à l’annoncer. Tout est lancé vers l’officialisation à Marseille. On peut te garantir que le consortium mené par l’Arabie Saoudite prendra le contrôle de l’OM et du stade » a-t-il confié lors d'un live Twitch . L'arrivée d'investisseurs saoudiens pourrait permettre à l'OM de franchir un cap considérable et de pouvoir s'offrir des profils longtemps inatteignables comme Zinédine Zidane.

Zidane espéré à Marseille

A en croire les informations de France-Bleu Provence, Zidane pourrait s'impliquer à l'OM, une fois la vente effective. Le champion du monde 1998 aurait même donné son accord aux repreneurs pour occuper un rôle de manager général. « Je ne sais pas ce qu’il se passe entre l’Arabie Saoudite et Zinedine Zidane à propos de Marseille, mais tout est possible. Zidane est un bon entraîneur, c’est une légende bien sûr » a répondu le prince saoudien Abdullah Saad Abdulaziz Al Saud au Média Carré.

Un retour de Nasri envisagé par l'Arabie Saoudite ?