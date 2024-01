Zidane - OM : L’Arabie Saoudite confirme !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé comme étant le grand favori pour venir occuper le poste d'entraîneur si l'OM venait à être racheté par l'Arabie Saoudite dans les mois qui viennent, Zinedine Zidane pourrait donc s'offrir un nouveau challenge pour le moins inattendue dans sa ville natale. Et un prince saoudien confirme la possibilité de voir l'ancien numéro 10 de l'équipe de France prendre les rênes de l'OM en cas de rachat.

Zidane Zidane sur le banc de l'OM, est-ce vraiment possible ? La rumeur fait couler beaucoup d'encre depuis un certain temps, et pour cause : l'ancien entraîneur du Real Madrid serait le choix numéro un en cas de rachat du club marseillais par l'Arabie Saoudite, et il serait même partant pour ce challenge à l'OM avec les moyens financiers XXL à sa disposition.

Zidane - Marseille, un lien spécial

Il faut dire que Zinedine Zidane, même s'il n'a jamais porté les couleurs de l'OM durant sa carrière de joueur, est l'un des plus beaux ambassadeurs au monde de la cité phocéenne. Il est né et a grandi dans le quartier de la Castellane, une cité au Nord de Marseille, et l'idée de le voir débarquer un jour sur le banc de l'OM fait donc fantasmer l'ensemble du peuple olympien.



« Tout est possible »