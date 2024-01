Mercato - PSG : Coup dur pour la nouvelle recrue, il annonce la couleur

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

C'était dans les tuyaux, c'est désormais officiel. Ce jeudi, le PSG a officialisé l'arrivée de Gabriel Moscardo. Le milieu de terrain s'est engagé avec le club parisien jusqu'en 2028, mais ne rejoindra le club que l'été prochain. La faute à une blessure au pied gauche, sur laquelle l'ancien des Corinthians est revenu.

Après Lucas Beraldo, un autre espoir brésilien a posé ses valises à Paris. Gabriel Moscardo s'est engagé avec le PSG jusqu'en 2028, mais sera prêté aux Corinthians jusqu'à la fin de la saison. « Je suis très heureux de rejoindre le Paris Saint-Germain, c’est l’un des plus beaux jours de ma vie. C’est un projet avec de jeunes joueurs talentueux. J’ai hâte de rejoindre le groupe et de rencontrer l’ensemble de l’équipe et du staff. J’espère gagner de nombreux trophées sous les couleurs Rouge & Bleu et rendre les supporters heureu x » a-t-il confié. Mais il faudra attendre avant de voir Moscardo gambader sur les pelouses de Ligue 1.

Mercato - PSG : Son départ annoncé par un autre joueur… sur Instagram ? https://t.co/LLtTp78zER pic.twitter.com/zHgYsrhY0M — le10sport (@le10sport) January 25, 2024

Moscardo va se faire opérer

A l'heure actuelle, Moscardo n'est pas opérationnel. Handicapé par des douleurs au pied gauche, le joueur va rejoindre le Qatar afin de se faire opérer. Il devrait rejoindre le groupe de Luis Enrique l'été prochain. Pour l'heure, le milieu de terrain veut penser à sa rééducation avant de se projeter sur le PSG.

« Je vais me concentrer à 100 % sur le fait de revenir le plus vite possible »