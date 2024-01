Mercato : L'OM confirme un transfert imminent avec le FC Nantes

La rédaction

A la recherche d’un nouveau latéral gauche après avoir bouclé l’arrivée d’Ulisses Garcia en provenance des Young Boys de Berne, l’Olympique de Marseille serait tout proche du but. Avec l’arrivée de Massadio Haïdara du RC Lens, le FC Nantes aurait en effet ouvert la porte à un départ de Quentin Merlin, pour qui Pablo Longoria a confirmé des échanges.

Il ne reste plus que quelques jours avant la fin du mercato hivernal et l’OM souhaiterait encore boucler un dernier coup. Suite au départ de Renan Lodi vers l’Arabie Saoudite, le club phocéen a en effet visé l’arrivée de deux spécialistes du poste d’arrière gauche et après Ulisses Garcia, le deuxième serait tout proche.

Mercato - OM : Champion du monde, il a le mal du pays ! https://t.co/SnzOhVulya pic.twitter.com/48PVpxpdqb — le10sport (@le10sport) January 25, 2024

Merlin serait tout proche de l’OM

Il s’agirait de Quentin Merlin, que le FC Nantes ne souhaitait pas vraiment laisser filer... à moins d’avoir son remplaçant ! Et ce remplaçant tant attendu serait sur le point d’arriver, puisque Massadio Haïdara devrait quitter le RC Lens pour poser ses valises sur les bords de la Loire.

« Il y a eu des conversations entre clubs sur Quentin Merlin, mais je ne rentrerai pas dans les détails »