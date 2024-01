«Tout est lancé» : Il annonce la vente de l’OM !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le feuilleton sur la vente de l'OM redémarre. Mais à en croire les informations de Thibaud Vézirian, le dénouement est proche. Ce dossier devrait se terminer sur le départ de Frank McCourt, à la tête du club marseillais depuis 2016. Selon le journaliste, un consortium international mené par l'Arabie Saoudite devrait prendre la suite.

Vieux serpent de mer, le sujet lié à la vente de l'OM a ressurgi dans les médias après les propos d'un prince saoudien, qui ne ferme pas la porte à une arrivée à Marseille. Une sortie qui a provoqué une vague de commentaires, notamment celui de Thibaud Vézirian.

Le départ de McCourt évoqué un peu partout

Lors d'un live Twitch , le journaliste a évoqué les rumeurs entourant l'avenir de Frank McCourt et donc de l'OM. Selon lui, ce n'est plus qu'une question de temps avant que le club phocéen ne rentre dans une nouvelle ère. L'Arabie Saoudite pourrait prendre la suite en compagnie d'autres investisseurs.

Vézirian confirme la vente imminente