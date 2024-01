Vente OM : Ça se confirme pour l’Arabie Saoudite

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Frank McCourt a ouvert la porte à une vente de l'OM. Selon les informations dévoilées par le 10Sport.com, le propriétaire américain se montre à l'écoute et pourrait passer la main au cours de cette année 2024. Comme indiqué par Thibaud Vézirian, les repreneurs pourraient être de nationalité saoudienne, et non américaine.

Longtemps accroché à sa formation, Frank McCourt aurait fait un pas vers une vente de l'OM. Ce qui est sûr c'est que le dirigeant américain s'était entretenu avec des investisseurs saoudiens en mai dernier pour discuter d'un possible rachat du club marseillais selon les informations du 10Sport.com. Mais Le Monde annonce que la volonté première de McCourt serait de vendre à un compatriote.

Mercato - OM : Griezmann à Marseille, il lâche sa réponse https://t.co/wbEyHnlGXZ pic.twitter.com/cOQWumvFEP — le10sport (@le10sport) January 24, 2024

McCourt prêt à snober l'Arabie Saoudite ?

« À Marseille et à Toulouse, les propriétaires actuels, américains, s’activeraient pour céder leur place à des compatriotes. Le businessman de Boston Frank McCourt, propriétaire de l’OM depuis 2016, est donné partant depuis des mois » a annoncé le média. De quoi faire réagir Thibaud Vézirian, très actif sur ce dossier.

Vézirian rassure