Il annonce la vente de l’OM

Thibaud Vézirian ne change pas de position. Le journaliste continue d'évoquer la vente de l'OM à travers ses lives Twitch. Interpellé par plusieurs supporters marseillais, il évoque un départ prochain de Frank McCourt, tout en refusant de s'avancer sur une date. Mais selon lui, il n'est pas impossible que l'opération soit bouclée avant l'été prochain.

Frank McCourt règne de main de maître sur l'OM depuis 2016. Mais peu à peu, l'Américain semble se désintéresser du club marseillais. Moins présent dans la cité phocéenne, le propriétaire s'entretient régulièrement avec Pablo Longoria et son équipe, mais serait prêt à passer la main. Selon les informations du 10Sport.com, McCourt est à l'écoute et serait en discussion avec des investisseurs saoudiens. Pour Thibaud Vézirian, la vente de l'OM serait même actée, et ce depuis plusieurs mois.

« Je suis très tranquille sur ce qui arrive »

« Tu peux, je suis très tranquille sur ce qui arrive. C’est l’évidence, et c’est archi-sourcé. On ne donne pas d’espoir ici, on bosse. Unfollow si tu n’es pas capable de suivre le dossier et bonne surprise du coup. Enjoy. Tu vas être très content de ce qui arrive. Le jour et la nuit » a lâché le journaliste lors de l'un de ses lives Twitch.

Vézirian ne dévoile pas de date