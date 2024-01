L’OM annonce un gros coup dur

Hugo Chirossel

En raison des nombreuses absences à l’OM, le jeune Bilal Nadir en a profité pour enchaîner une troisième titularisation consécutive dimanche, lors de l'élimination face au Stade Rennais en 16es de finale de la coupe de France. Une rencontre au cours de laquelle le milieu de 20 ans est sorti sur blessure, et les dernières nouvelles ne sont pas rassurantes.

« Ça ne sent pas bon . » Après l’élimination de l’OM sur la pelouse du Stade Rennais dimanche en 16es de finale de la coupe de France (1-1, 9-8 aux t.a.b.), Mehdi Benatia a fait part de son inquiétude concernant Bilal Nadir. Titulaire, le milieu de terrain âgé de 20 ans a été contraint de céder sa place au bout d’une demi-heure de jeu.

« Bilal Nadir souffre d’une lésion du ligament croisé antérieur du genou gauche »

Dans un communiqué publié ce lundi, l’OM a donné des nouvelles de Bilal Nadir, gravement blessé au genou : « Blessé sur un contact lors de la rencontre face à Rennes dimanche, Bilal Nadir souffre d’une lésion du ligament croisé antérieur du genou gauche . »

« Des examens médicaux sont en cours pour lui proposer les soins adaptés à sa blessure »