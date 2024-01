OM : Benatia annonce un coup dur

Jean de Teyssière

Face au Stade rennais, l'OM a vécu deux gros coups durs puisqu'en première mi-temps, Bilal Nadir et Michael Murillo sont sortis sur blessure. Concernant le Marocain cela semblerait même être sérieux. Les deux prochaines semaines risquent d'être bien compliquées à l'OM, avec les nombreuses absences de ceux présents à la CAN et ceux blessés.

En seizièmes de finale de la Coupe de France, l'OM a subi de nombreux coups du sort avec les sorties sur blessures de Michael Murillo et Bilal Nadir après moins d'une demi-heure de jeu.

Nadir et Murillo sortent sur blessure

A la 25ème minute de jeu, Désiré Doué a donné un coup sur la malléole de Bilal Nadir. Le milieu de terrain marseillais est resté longtemps au sol, devant même sortir sur civière. Il a été remplacé par Luis Henrique, tout juste revenu du Brésil et de Botafogo.

«Ça ne sent pas bon»