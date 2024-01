OM : Il vole au secours d’Aubameyang

Arnaud De Kanel

Pierre-Emerick Aubameyang a longuement été critiqué en début de saison. Le Gabonais a su faire le dos rond pour revenir à un très bon niveau et il en a même été récompensé en étant élu meilleur joueur du mois de décembre. Loïc Rémy se doutait que la mayonnaise allait prendre tôt ou tard.

Ça va beaucoup mieux depuis quelques semaines pour Pierre-Emerick Aubameyang. L'attaquant vedette de l'OM trouve le chemin des buts plus régulièrement et il fait taire les critiques du début de saison. Consultant pour France Télévisions , Loïc Rémy a donné son avis sur l'effectif de l'OM et il s'est attardé sur le Gabonais.

«Aubameyang a été consistant»

« J’aime beaucoup Rongier, même s’il est blessé, ou la connexion Aubameyang-Harit en première partie de saison. Ils ont un impact, c’est la colonne vertébrale de l’OM. Il faut composer avec ces absences, ce sont les aléas du football. Aubameyang a été consistant. Comme cela a été le cas durant toute sa carrière, il est très linéaire, a été critiqué et su redresser la barre en marquant. Il est rapide, peut finir les actions, prend la profondeur pour étirer les lignes », a déclaré Loïc Rémy dans La Provence . Il reste admiratif de la carrière d'Aubameyang.

«Je l’admire pour sa carrière»