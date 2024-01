Rennes - OM : Streaming légal, heure de diffusion TV, équipes probables…

Thibault Morlain

Ce dimanche soir, une des affiches des 16èmes de finale de la Coupe de France se tiendra au Roazhon Park. Deux clubs de Ligue 1 s’affrontent et quelle affiche puisque le Rennes de Julien Stéphan accueille l’OM de Gennaro Gattuso. Un choc entre deux équipes européennes et Le 10 Sport vous dit tout ce qu’il y a à savoir sur cette rencontre.

L’OL, Monaco, Nice, le PSG… Les écuries de Ligue 1 seront au rendez-vous des huitièmes de finale de la Coupe de France. Cependant, il y aura à coup sur un grand absent au tour suivant puisque ce dimanche, Rennes affronte l’OM. Qui des Bretons ou des Phocéens passeront au tour suivant ? Pour le savoir rendez-vous ce dimanche soir au Roazhon Park. Coup d’envoie de cette rencontre entre Rennes et l’OM à 21h05, un match que vous pouvez suivre sur France 3 ainsi que sur BeIN Sports 1.

OM : «On part à la guerre», un joueur de Gattuso se lâche ! https://t.co/HmvZOtODsw pic.twitter.com/cD6qS6SZDq — le10sport (@le10sport) January 21, 2024

Quelles équipes pour Rennes - OM ?

Si certains clubs de Ligue 1 ont eu l’occasion de faire tourner en Coupe de France en affrontant des adversaires d’un niveau inférieur, pas question pour Rennes ou l’OM d’opérer un turn over, excepté au poste de gardien. Ce dimanche soir, Julien Stéphan et Gennaro Gattuso devraient aligner leur équipe type. Du côté de Rennes, on devrait partir avec la composition suivante selon L’Equipe : Gallon - Doué, Omari, Belocian, Truffert - Bourigeaud, Le Fée, Santamaria, Doué - Kalimuendo, Terrier.



Quid maintenant de l’équipe qu’on devrait retrouver à l’OM ? Les Phocéens devraient rester avec leur désormais traditionnel 3-5-2 : Blanco - Meïté, Gigot, Balerdi - Clauss, Veretout, Nadir, Onana, Murillo - Vitinha, Aubameyang.

Un trophée en fin de saison ?

Cette affiche des 16èmes de finale de la Coupe de France entre Rennes et l’OM annonce du spectacle. Et que ce soit pour les hommes de Julien Stéphan ou ceux de Gennaro Gattuso, l’objectif reste le même : gagner pour passer au tour suivant et continuer de croire à un possible trophée en fin de saison. Pour ce qui est de Rennes, cela ne fait pas si longtemps puisqu’en 2019, les Bretons avaient remporté la Coupe de France face au PSG avec déjà Julien Stéphan sur le banc de touche. Pour ce qui est de l’OM, il faut remonter à plusieurs années pour retrouver le dernier trophée remporté. En ce qui concerne la Coupe de France, ça date de 1989. Une malédiction à laquelle on veut mettre fin à Marseille. Pour cela, il faudra gagner ce dimanche soir.