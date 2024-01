OM : Gattuso change tout, un joueur est en danger

La rédaction

Jusqu'alors dans le dur, l'OM a retrouvé de l'allant lorsque Gennaro Gattuso a décidé de troquer momentanément son 4-3-3 habituel pour un 3-5-2. Si la majorité ses joueurs phocéens ont retrouvé des couleurs, Jonathan Clauss a, lui, montré quelques signes de fébrilités. De quoi mettre en péril sa place en équipe de France pour l'Euro en Allemagne cet été ?

Gennaro Gattuso a-t-il trouvé la bonne recette ? Alors que l'OM affichait de nombreuses lacunes jusqu'ici, le technicien italien a décidé de revoir ses plans lors de la large victoire des siens face à l'OL (3-0) en début de mois, instaurant un nouveau dispositif : le 3-5-2. Et force est de constater que le choix a été payant, puisque le club phocéen a enchaîné les bons résultats, revenant à hauteur des places européennes notamment.

Un choix validé par une grande partie du vestiaire

« C’est vrai que ce changement de système nous a fait du bien. Après, je pense que c’est surtout le match face à Lyon, où on a mis pas mal d’intensité, ça nous a libérés. On voit aussi qu’on arrive à marquer plus de buts. Avec la confiance ça y joue. Je pense que c’est surtout en terme d’intensité, on a élevé le curseur, on arrive à bien presser les équipes, mettre pas mal d'engagement. Pour les équipes adverses c’est compliqué de jouer contre nous » , confiait récemment Samuel Gigot au micro de Prime Vidéo . Si plusieurs joueurs se sont montrés à leur avantage, d'autres n'ont pas forcément eu le rendement escompté, à l'image de Jonathan Clauss.

Clauss dans le dur, sa place en équipe de France menacée ?

Bien qu'il se soit montré toujours aussi décisif offensivement, l'ancien Lensois a souvent fait preuve d'un manque de solidité sur le plan défensif. Alors que l'Euro arrive à grand pas, Jonathan Clauss pourrait voir sa légitimité en équipe de France remise en question si Gattuso persiste avec ce schéma lors de cette deuxième partie de saison. D'autant que la concurrence peut s'avérer rude avec l'éclosion de Sacha Boey, qui fait actuellement des merveilles à Galatasaray.