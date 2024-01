OM : Un joueur en plein calvaire, Gattuso se livre

Alexis Brunet

L'OM est miné par les nombreux départs à la CAN. Pas moins de sept Marseillais disputent la compétition, mais ce n'est pas le cas de François Mughe. Le Camerounais a décidé de refuser la convocation de son sélectionneur, dans le but de gagner plus de temps de jeu à Marseille, et d'en profiter pour se montrer davantage. Mais l'attaquant n'est pas autorisé à jouer pour le moment, une situation évoquée par Gennaro Gattuso.

L'OM a décidé de se montrer actif sur le mercato. Pablo Longoria est bien obligé, en raison des nombreuses absences dues à la CAN, mais aussi du départ de Renan Lodi. Le président marseillais a mis la main sur un nouveau latéral gauche, en la personne d'Ulisses Garcia, mais aussi un milieu, Jean Onana, et bientôt un attaquant en la personne de Faris Moumbagna.

Mughe ne participe pas à la CAN

Ils sont sept Marseillais partis disputer la CAN. Ils auraient pu être huit, mais François Mughe a refusé la convocation du Cameroun. Cela dans le but de se montrer davantage auprès de Gennaro Gattuso, et de gagner en temps de jeu à l'OM.

Mughe est bloqué