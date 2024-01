Vente OM : Le clan Zidane lâche sa réponse

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Libre de s'engager avec l'équipe de son choix, Zinédine Zidane aurait donné son accord à... l'OM. Selon un journaliste proche du club marseillais, le champion du monde 1998 serait prêt à débarquer au sein du club marseillais en cas de vente à des investisseurs saoudiens. Son fils Luca s'est prononcé sur un possible retour en France.

La bombe avait été lâchée par France-Bleu Provence et avait provoqué un séisme dans le paysage du football français. Libre depuis son départ du Real Madrid en mai 2021, Zinédine Zidane aurait donné son accord à l'Arabie Saoudite pour rejoindre l'OM en cas de vente du club. Le Français, natif de Marseille, pourrait occuper un rôle de manager général au sein du club phocéen. Très actif sur le dossier de la vente de l'OM, Thibaud Vézirian veut croire à une arrivée de Zidane.

Zidane annoncé à l'OM

« Il a confirmé en privé qu’il avait des sources très fortes et très sûres. Comme il est tout le temps à la Commanderie, il n’a pas voulu s’impliquer sur l’histoire de la vente OM, car il n’a pas tout suivi, du moins en public, et ne veut pas s’attirer des problèmes comme il bosse au plus près du club. Lui il dit : "Si rachat, il y aura Zidane". Moi, je n’ai pas d’info avec Zidane, j’ai de bonnes relations avec eux, je ne veux pas les déranger. On a chacun nos infos, lui, c'est Zidane, moi, c'est le rachat » avait lâché Zidane.

« Ce n’est pas tabou »