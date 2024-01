Vente OM : Après McCourt, il réclame du lourd avec l’Arabie Saoudite

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Présent à la tête de l'OM depuis l'automne 2016, Frank McCourt fait parler de lui. Son avenir continue de susciter des débats sur les réseaux sociaux et d'agiter les supporters partisans d'une vente du club. Jacques Faty fait partie de cette catégorie. Passé par l'OM durant sa carrière, l'ancien joueur espère une arrivée rapide de l'Arabie Saoudite.

Cette-fois c'est la bonne pour la vente de l'OM. Plusieurs sources annoncent que Pablo Longoria pourrait quitter son poste dans les prochaines semaines. Ce départ laisse augurer des changements plus profonds au sein du club marseillais. Selon le journaliste Thibaud Vézirian, Frank McCourt pourrait être le prochain. Un départ qui ne déplairait pas à Jacques Faty.

Faty s'en prend à McCourt

« Je trouve ça bizarre que les coachs arrivent à Marseille et quittent immédiatement le club. tu arrives avec un projet et d’un seul coup ouais c’est bon je quitte Marseille. Il n’y a pas de stabilité. C’est trop rapide, et je n’arrive pas à comprendre. Je pense qu’il faut un rachat pour vraiment acheter des bons joueurs. Parce que le Marseille Project du président américain nous a vendu du rêve, mais c’est les Américains ça, ils vendent du rêve. Il est là pour ça » a confié l'ancien joueur de l'OM.

« Ramenez nous les saoudiens, qu’ils mettent 800-900 millions, un milliard »