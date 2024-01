Vente OM : McCourt va lâcher Marseille, c'est imminent

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le serpent de mer de la vente de l'OM revient au premier plan en ce début d'année 2024. Journaliste, Thibaud Vézirian affirme que le club changera de main durant l'année 2024. Ce dernier se refuse de dévoiler une datte, mais l'officialisation pourrait avoir lieu avant la fin de la saison. Un consortium saoudien pourrait s'installer à la tête du club phocéen.

Malgré les critiques sur son travail, Thibaud Vézirian ne dévie pas de sa trajectoire. Depuis plus de trois ans, le journaliste évoque lors de ses lives une possible vente de l'OM, et celle-ci pourrait voir le jour d'ici la fin de l'année 2024. Il y a quelques jours, Vézirian avait annoncé le départ imminent de Frank McCourt.





« C’est inéluctable »

« Il y a X éléments qui montrent que cela arrive, sans même parler de choses que je sais et tout ce qui n’a pas été révélé, j’ai seulement parlé de 20% des choses que je sais (…) Mes sources sont sérieuses, mais ne peuvent pas détenir l’information précise de la date de l’officialisation. C'est une chose qui se décidera entre très peu de personnes, ais maintenant vu la situation en interne chez les salariés et sportivement, que ce soit en janvier selon Canal+, ou en juin selon l’Arabie Saoudite. C’est inéluctable » avait-il déclaré. Et ce vendredi, Vézirian en a remis une couche, indiquant que l'OM pourrait être vendu à un consortium saoudien d'ici la fin de la saison.

Une officialisation avant la fin de la saison ?