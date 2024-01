OM : Nouveau coup dur, Gattuso fait une révélation

Hugo Chirossel

Déjà privé de Valentin Rongier depuis deux mois, Gennaro Gattuso va probablement devoir se passer de Geoffrey Kondogbia pendant quelque temps. Titulaire vendredi soir lors du match face à Strasbourg, le milieu de terrain a cédé sa place sur blessure. L’entraîneur de l’OM a indiqué qu’il était touché aux ischio-jambiers et qu’il était déjà incertain pour cette rencontre.

Jean Onana, dont le prêt avec option d’achat a été officialisé lundi dernier, est arrivé à point nommé à l’OM. En raison de la CAN et des départs de Pape Gueye, dont l’avenir à Marseille est incertain, et d’Azzedine Ounahi, Gennaro Gattuso n’avait plus que Jordan Veretout et Geoffrey Kondogbia à sa disposition dans ce secteur de jeu.

Kondogbia sorti sur blessure

Alors qu’il doit déjà composer avec l’absence de Valentin Rongier, Gennaro Gattuso va maintenant devoir faire avec celle du Geoffrey Kondogbia. Touché aux ischio-jambiers, l’international centrafricain a été contraint de céder sa place à 20 minutes du terme de la rencontre, vendredi lors du match nul face à Strasbourg (1-1).

« Il a un petit problème à l’ischio »