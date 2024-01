Mercato - OM : Gattuso vend la mèche pour le prochain transfert ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que l'OM cherche à recruter un latéral gauche depuis l'ouverture du mercato, c'est finalement deux joueurs qui pourraient débarquer à ce poste. En effet, ces dernières heures, les rumeurs concernant un possible départ de Renan Lodi prennent de l'épaisseur. Le Brésilien, qui pourrait rejoindre Al-Hilal, était même remplaçant contre Strasbourg. Gennaro Gattuso confirme qu'il n'a voulu prendre aucun risque.

Cela pourrait bien être le transfert surprise de ce mercato. En effet, alors que l'OM cherche un latéral gauche depuis l'ouverture du marché afin de concurrencer Renan Lodi, c'est bien le seul spécialiste du poste au sein de l'effectif marseillais qui pourrait partir. Six mois après sa signature en provenance de l'Atlético de Madrid pour 13M€, Renan Lodi serait effectivement en route pour Al-Hilal qui aurait transmis une offre de 20M€, difficile à refuser pour l'OM.

Lodi remplaçant contre Strasbourg

Et alors que tout s'est accéléré en quelques heures, Renan Lodi était remplaçant contre Strasbourg vendredi soir. Un choix qui interpelle puisque le Brésilien est l'unique spécialiste du poste à disposition de Gennaro Gattuso, qui a justement réclamé l'arrivée d'un latéral gauche cet hiver, qui devait initialement servir de doublure à Renan Lodi. Par conséquent, la décision de l'entraîneur de l'OM interpelle. Et après le match nul face aux Alsaciens (1-1), il a d'ailleurs confirmé il ne comptait prendre aucun risque.

