Mercato - OM : Un transfert surprise est quasiment bouclé !

Après avoir obtenu la signature de Jean Onana sous la forme d'un prêt en provenance de Besiktas, l'OM continue de prospecter et cherche désormais un latéral gauche pour concurrencer Renan Lodi. Dans cette optique, la piste menant à Josh Doig a été activée, mais Pablo Longoria pourrait finalement obtenir la signature d'Adrien Truffert.

Pour ce mercato d'hiver, l'OM voulait boucler en priorité et très rapidement l'arrivée d'un milieu de terrain. C'est chose faite avec le prêt de Jean Onana qui débarque en provenance de Besiktas avec une option d'achat estimée à 4,5M€. Son arrivée compense les absences d'Azzedine Ounahi, Amine Harit et Pape Gueye, tous retenus à la CAN.

Mercato - OM : Le premier gros transfert de l’été déjà connu ? https://t.co/nxEOax7cMm pic.twitter.com/mAs90qG5MX — le10sport (@le10sport) January 12, 2024

L'OM veut un latéral gauche

Désormais, l'OM cherche un latéral gauche afin de concurrencer Renan Lodi, seul spécialiste du poste. « Je reste positif. C'est vrai qu'on travaille notamment sur la position d'arrière gauche pour jouer dans un système à quatre ou à cinq. On ne peut pas le cacher », confirmait Pablo Longoria en conférence de presse jeudi.

Longoria proche d'un accord avec Truffert ?