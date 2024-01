Mercato - OM : Le prochain transfert déjà connu ?

Thomas Bourseau

A l’approche de la mi-janvier et donc de la moitié du mercato hivernal, l’OM a accueilli en prêt Jean Onana dans l’optique de renforcer le milieu de terrain de Gennaro Gattuso. L’entraîneur italien de l’Olympique de Marseille pourrait bien témoigner d’un tout autre renfort en défense à en croire les propos de son président Pablo Longoria en conférence de presse.

Ce jeudi, l’OM a officiellement présenté sa première recrue hivernale qu’est Jean Onana. Lors de la conférence de presse prévue à cet effet, le principal intéressé n’a pas caché sa joie d’avoir rejoint en prêt jusqu’en fin de saison avec une option d’achat de 4,5M€ le club phocéen. « J'ai eu le coup de fil de Mehdi (Benatia) et du président. Je suis marseillais de cœur et ça a été facile pour moi, je leur ai dit que je venais direct, je n'ai pas réfléchi. Je pense que même si je n'ai pas joué depuis longtemps, je serai apte si le coach fait appel à moi ».

«C'est vrai qu'on travaille notamment sur la position d'arrière gauche»

Aux côtés de Jean Onana figuraient le conseiller football Mehdi Benatia et le président de l’OM Pablo Longoria. A l’occasion du point presse en question, Longoria n’a pas caché sa volonté de recruter un élément défensif et plus spécialement au poste d’arrière latéral à gauche. « Je reste positif. C'est vrai qu'on travaille notamment sur la position d'arrière gauche pour jouer dans un système à quatre ou à cinq. On ne peut pas le cacher. Numériquement, on est intéressés à ce type de poste ».

